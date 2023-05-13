В Зубцовском округе простились с погибшим в СВО Болеславом Гавриловым

Болеслав Гаврилов погиб в ходе СВО Фото: администрация Зубцовского МО

11 мая в Зубцовском округе Тверской области простились с погибшим в ходе СВО рядовым Болеславом Гавриловым.

Болеслав Викторович родился 18 июля 1994 года в деревне Большое Пищалино, учился в Пищалинской школе. Служил в армии. Работал в родной деревне. 28 сентября принял призыв на военную службу по мобилизации.

- Погиб 27 апреля 2023 года при исполнении обязанностей военной службы на территории Луганской Народной Республики. Награжден орденом Мужества, - сообщает администрация Зубцовского муниципального округа.

Героя похоронили с воинскими почестями.