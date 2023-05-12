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НовостиОбщество12 мая 2023 15:50

Региональная выставка «Молодой изобретатель и рационализатор – 2023» пройдёт в Твери

Познакомиться с изобретениями юных Кулибиных можно в Горьковке
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Выставка пойдёт в библиотеке имени Горького.

Выставка пойдёт в библиотеке имени Горького.

Фото: Александр ЖМУЛИН

16 мая в Твери откроется региональная выставка «Молодой изобретатель и рационализатор – 2023».

Это ежегодная специализированная выставка инновационных идей молодёжи Тверской области. Свои технические решения и разработки представят учащиеся средних и высших учебных учреждений Твери и региона, воспитанники Тверского детского технопарка «Кванториум», школьники.

Открытие выставки состоится в 11:00 в большом зале Тверской областной библиотеки имени Горького. Кстати, по итогам голосования гостей и участников выставки будет определён лучший проект. Победитель получит уникальный кубок зрительских симпатий.

На торжественном закрытии выставки (17 мая в 13:00) наиболее интересные и перспективные в промышленном применении экспонаты, оценённые жюри, будут отмечены дипломами лауреатов.

В течение двух дней работы выставка открыта для посещений и экскурсий. 0+