Региональная выставка «Молодой изобретатель и рационализатор – 2023» пройдёт в Твери

Выставка пойдёт в библиотеке имени Горького. Фото: Александр ЖМУЛИН

16 мая в Твери откроется региональная выставка «Молодой изобретатель и рационализатор – 2023».

Это ежегодная специализированная выставка инновационных идей молодёжи Тверской области. Свои технические решения и разработки представят учащиеся средних и высших учебных учреждений Твери и региона, воспитанники Тверского детского технопарка «Кванториум», школьники.

Открытие выставки состоится в 11:00 в большом зале Тверской областной библиотеки имени Горького. Кстати, по итогам голосования гостей и участников выставки будет определён лучший проект. Победитель получит уникальный кубок зрительских симпатий.

На торжественном закрытии выставки (17 мая в 13:00) наиболее интересные и перспективные в промышленном применении экспонаты, оценённые жюри, будут отмечены дипломами лауреатов.

В течение двух дней работы выставка открыта для посещений и экскурсий. 0+