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НовостиОбщество12 мая 2023 15:22

В 14 муниципалитетах Тверской области действует особый противопожарный режим

Соблюдайте правила безопасности, отдыхая на природе
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В 14 районах действует особый противопожарный режим

В 14 районах действует особый противопожарный режим

Фото: Ольга ТРОФИМОВА

По данным Минлеса на 12 мая на территории Тверской области нет действующих лесных пожаров.

С начала пожароопасного сезона ликвидирован один лесной пожар в Калининском районе.

- Особый противопожарный режим действует в Андреапольском, Зубцовском, Кимрском, Лихославльском, Осташковском, Пеновском, Рамешковском, Старицком, Торопецком округах, Бологовском, Бежецком, Калининском, Конаковском и Торжокском районах, - сообщает пресс-служба министерства.

Особый противопожарный режим устанавливает дополнительные требования пожарной безопасности: введен запрет на разжигание костров, сжигание мусора и сухой травы, порубочных остатков в лесах (запрет на открытый огонь).

Также о высокой пожарной опасности до 15 мая включительно граждан предупреждает МЧС.

Будьте внимательны. Помните и соблюдайте правила безопасности, отдыхая на природе.