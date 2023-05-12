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НовостиОбщество12 мая 2023 15:10

В Твери на две недели ограничат движение по улице Ротмистрова

Проезд будет закрыт с 15 по 29 мая
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Твери на две недели ограничат движение по улице Ротмистрова Фото: администрация Твери

В Твери на две недели ограничат движение по улице Ротмистрова Фото: администрация Твери

В Твери движение и парковку всех видов транспорта ограничат с 6:00 утра 15 мая до 23:00 вечера 29 мая на улице Ротмистрова, на участке от улицы 15 лет Октября до улицы Зеленый тупик.

Соответствующее постановление опубликовала горадминистрация.

Работы на участке будет проводить "Тверь Водоканал".

Будет обеспечен проезд транспорта экстренных служб и жителей во дворы, выезд (въезд) из которых осуществляется на перекрытый участок улицы Ротмистрова.

Будьте внимательны, ищите пути объезда!