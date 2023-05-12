Уроки трезвости прошли при храме в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» в Твери

Пить - здоровью вредить. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Уроки трезвости прошли на тверском приходе в честь иконы Богородицы «Неупиваемая Чаша». Школа трезвости работала там две недели, всего состоялось 14 уроков.

Занятия были организованы отделом социального служения Тверской епархии по благословению митрополита Тверского и Кашинского Амвросия. Уроки посещали люди, имеющие зависимость от алкоголя и других психоактивных веществ, а также родственники зависимых.

«Слушатели учились приобретать навыки сохранения трезвости, родственники учились разбираться в том, что происходит в их семьях, и правильно взаимодействовать с зависимым близким человеком. Ученики выполняли домашние задания – они писали дневники по методу Г. А. Шичко, известного ученого, автора одноименного психолого-педагогического метода избавления от вредных привычек», - сообщили подробности в Тверской епархии.

Школу трезвости планируется проводить на регулярной основе. Ближайшие занятия запланированы на сентябрь.