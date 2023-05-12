В Твери наградили победителей регионального этапа конкурса «Семья года»

Награждали семьи Игорь Руденя и Владимир Васильев, а непосредственней всех себя вели, конечно, дети, особенно маленькие. Фото: ПТО

12 мая, в преддверии Международного дня семьи, в Твери торжественно наградили победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года». Церемония прошла в стенах областной филармонии.

Награды победителям вручали губернатор Игорь Руденя и депутат Государственной Думы РФ Владимир Васильев.

В этом году в областном этапе конкурса участвовали 52 семьи. Это более 300 человек: 104 родителя, 163 ребенка, 52 внука и правнука.

Побели в разных номинациях пять семей. Они получили сертификаты на 100 тыс. рублей.

- Хочу сказать спасибо каждому из присутствующих здесь родителей за ваш непростой и очень важный труд для Тверской области и всей России. Важно, что вы являетесь примером не только для своих сыновей и дочерей, но и для всего нашего общества, сохраняете семейные, нравственные и духовные ценности, которыми всегда была сильна Россия. Именно эти ценности – основа сохранения нашей национальной идентичности, уверенного развития нашей страны, как сильной, суверенной мировой державы, - сказал Игорь Руденя.

Губернатор отметил: сегодня в регионе действует порядка 50 федеральных и областных направлений поддержки семей. Приняты дополнительные решения - многодетные семьи могут получить до 300 тысяч рублей на газификацию домовладений, специальные меры поддержки введены для семей военных-участников СВО.

На церемонии награждения. Фото: ПТО

Итак, в номинации «Многодетная семья» победила семья Владимира и Татьяны Шуваловых из Твери, воспитавшие девятерых детей.

- Нашей семье в этом году 34 года. Одна из наших дочек продолжила традицию, она многодетная мама троих детей, - сообщила Татьяна Эдуардовна.

В номинации «Семья хранитель традиций» отмечена спортивная семья Михаила и Снежаны Петровых из Осташковского округа. У них две дочери, они входят в состав сборной России по сумо.

«Золотой семьей» Верхневолжья в этом году стали Константин Павлович и Валентина Александровна Беловы из Вышневолоцкого округа. Вместе они уже 61 год. У супругов – двое детей, пятеро внуков и трое правнуков.

В номинации «Сельская семья» награждены Денис и Инга Поспеловы из Калининского района. Они основали семейную столярную мастерская и проводят мастер-классы для детей. У Поспеловых три дочки.

«Молодой семьей-2023» признаны Александр и Ирина Смирновы из Твери. У них - свое подсобное хозяйство.

Кроме того,

Знак «Слава матери» вручен Ирине Гайдиной из Торопца. Ирина Анатольевна и ее супруг Николай Николаевич вместе уже более 20 лет. В традициях православия воспитывают пятерых детей.

Знака «Слава отца» удостоен Александр Кубышкин из Зубцовского округа. У Александра Тимофеевича – шестеро детей: три сына и три дочери.

Впереди - общероссийский этап конкурса «Семья года».