В Удомельском округе простятся с погибшим в ходе СВО военнослужащим Денисом Котельниковым

Денис Котельников погиб в ходе СВО Фото: администрация Удомельского ГО

В Удомельском городском округе 16 мая простятся с погибшим в ходе СВО рядовым Денисом Котельниковым.

Денис Павлович родился 9 июня 1997 года в республике Узбекистан, Наманганской области, в населенном пункте Гульбаг. В 2004 году семья переехала в Россию, в деревню Гарусово, Максатихинского района, Тверской области. После 9 класса Денис Котельников поступил в колледж в Твери на специальность электрик. С 2015 по 2016 годы проходил срочную службу в Вооруженных силах Российской Федерации, в ракетных войсках, в/ч города Белгорода. По возвращению со срочной службы, семья в 2017 году переехала в Удомельский городской округ, поселок Брусово.

- 30 сентября 2022 года, Котельников Денис Павлович был призван по частичной мобилизации. Героически погиб в н.п. Червонопоповка (ЛНР) 21 апреля 2023 года. Награжден орденом Мужества (посмертно), - сообщает администрация Удомельского городского округа.

Глава Удомельского округа Рем Рихтер, администрация и депутаты выражают соболезнования родным и близким погибшего.

Прощание и отпевание состоится 16 мая в 11:00 в Князь-Владимирском Соборе. Похороны пройдут в 13:00 на гражданском кладбище поселка Брусово.