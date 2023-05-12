Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика12 мая 2023 13:25

Министром семейной и демографической политики Тверской области назначена Анна Буданцева

У нее есть опыт работы в правительстве региона
Алексей АНДРЕЕВ
В областном правительстве кадровые перестановки.

В областном правительстве кадровые перестановки.

Фото: Олег ХАДАЕВ

Новым министром семейной и демографической политики региона назначена Анна Буданцева. Об этом губернатор Игорь Руденя сообщил перед обсуждением повестки заседания областного правительства 12 мая.

- Демографии - очень серьезная и важная для нас тема. У вас имеются достаточные опыт и знания. Актуальная задача на сегодня - проведение летней оздоровительной кампании, в том числе в части, касающейся функционала Минсемьи региона, - отметил Игорь Руденя, представляя нового министра.

Анна Буданцева окончила Тверской государственный университет по специальности «Психология», Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по специальности «Государственное и муниципальное управление».

Работала психологом, преподавателем английского языка в учреждениях Фировского района. В 2008 году занимала должность заместителя директора областного Молодежного культурного центра. Затем сначала работала в комитете по делам молодежи региона, а потом - в управлении по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери. С 2020 года – начальник управления общественных связей аппарата областного правительства.

Ранее региональное Минсемьи возглавляла Светлана Ермакова.