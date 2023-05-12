На автодороге Тверь-Тургиново изменилась схема движения Фото: Госавтоинспекция Калининского района

Госавтоинспекция Калининского района сообщает автомобилистам, что на 12 км автодороги Тверь-Тургиново изменена схема движения транспортных средств.

Теперь при движении в сторону села Бурашево, на повороте на коттеджный поселок "Акварель", установлен дорожный знак "Движение только прямо". Поворот налево, на коттеджный поселок "Акварель" запрещен. Разворот разрешен в границах перекрестка, при повороте налево на СНТ "Крапивня".

При выезде с коттеджного поселка "Акварель" на автодорогу Тверь-Тургиново также установлен дорожный знак "Уступи дорогу", "Движение только направо".

Будьте внимательны при движении.