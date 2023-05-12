Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 мая 2023 12:01

В Твери стартуют съемки многосерийного фильма "Новенькие. Бунт против взрослых"

Работы начнутся 14 мая
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Твери стартуют съемки многосерийного фильма

В Твери стартуют съемки многосерийного фильма

Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

В Твери ООО "Док-Синема" получило одобрение администрации города на проведение съемок многосерийного телевизионного художественного фильма "Новенькие. Бунт против взрослых".

Съемки начнутся 14 мая и продлятся до 30 октября 2023 года.

Администрациям Заволжского, Московского, Пролетарского, Центрального районов, управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации, департаменту дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта рекомендовано оказать содействие в проведении работ над картиной.