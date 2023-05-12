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НовостиПроисшествия12 мая 2023 11:45

В Тверской области задержали 19-летнего жителя с наркотиками

Возбуждено уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Житель Тверской области задержан за хранение наркотиков

Житель Тверской области задержан за хранение наркотиков

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ходе проведения операции «Мак-2023», сотрудниками линейного отделения полиции на железнодорожной станции в Вышнем Волочке на наземном пешеходном переходе был задержан 19-летний местный житель.

Молодого человека подозревают в незаконном обороте наркотиков. В кармане брюк задержанного обнаружили и изъяли сверток из полимерного материала с порошкообразным веществом внутри.

Со слов правонарушителя, запрещенный препарат он нашел и хранил для личного употребления.

По ч.1 ст. 228 УК РФ возбуждено и расследуется уголовное дело.