В Тверской области задержали 19-летнего жителя с наркотиками

Житель Тверской области задержан за хранение наркотиков Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ходе проведения операции «Мак-2023», сотрудниками линейного отделения полиции на железнодорожной станции в Вышнем Волочке на наземном пешеходном переходе был задержан 19-летний местный житель.

Молодого человека подозревают в незаконном обороте наркотиков. В кармане брюк задержанного обнаружили и изъяли сверток из полимерного материала с порошкообразным веществом внутри.

Со слов правонарушителя, запрещенный препарат он нашел и хранил для личного употребления.

По ч.1 ст. 228 УК РФ возбуждено и расследуется уголовное дело.