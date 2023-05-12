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НовостиОбщество12 мая 2023 11:35

В Тверской области 101 год исполнился ветерану Великой Отечественной войны Александре Григорьевне Кустовой

Труженицу тыла поздравил Игорь Руденя
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
101 год исполнился ветерану Великой Отечественной войны Александре Григорьевне Кустовой

101 год исполнился ветерану Великой Отечественной войны Александре Григорьевне Кустовой

Фото: Ольга ТРОФИМОВА

12 мая 101 год исполнился ветерану Великой Отечественной войны, труженице тыла Александре Григорьевне Кустовой. С днем рождения жительницу села Дмитрова Гора Конаковского района поздравил губернатор Игорь Руденя.

- Своей большой семье и всем землякам в Верхневолжье Вы подали пример стойкости в испытаниях, преданности Отечеству, честного профессионального труда. Вам принадлежит важный вклад в развитие сферы здравоохранения в нашем регионе, - отметил в поздравлении Игорь Руденя.

Александра Григорьевна родилась в Рамешковском районе, где окончила семилетнюю школу. После поступила в текстильный техникум города Калинина.

В первые годы войны во время немецких бомбежек Александра Григорьевна активно участвовала в тушении зажигательных бомб. В 1944-м поступила в Кимрское медицинское училище на специальность фельдшер-акушер. Оказывала помощь раненым.

После войны 21 год проработала заведующей Калистовским фельдшерско-медицинским пунктом, затем ещё 27 лет трудилась медсестрой и акушеркой в Дмитрогорской больнице.

Александра Григорьевна награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», имеет звание «Ударник Коммунистического Труда».