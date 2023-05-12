В Тверской области 101 год исполнился ветерану Великой Отечественной войны Александре Григорьевне Кустовой

101 год исполнился ветерану Великой Отечественной войны Александре Григорьевне Кустовой Фото: Ольга ТРОФИМОВА

12 мая 101 год исполнился ветерану Великой Отечественной войны, труженице тыла Александре Григорьевне Кустовой. С днем рождения жительницу села Дмитрова Гора Конаковского района поздравил губернатор Игорь Руденя.

- Своей большой семье и всем землякам в Верхневолжье Вы подали пример стойкости в испытаниях, преданности Отечеству, честного профессионального труда. Вам принадлежит важный вклад в развитие сферы здравоохранения в нашем регионе, - отметил в поздравлении Игорь Руденя.

Александра Григорьевна родилась в Рамешковском районе, где окончила семилетнюю школу. После поступила в текстильный техникум города Калинина.

В первые годы войны во время немецких бомбежек Александра Григорьевна активно участвовала в тушении зажигательных бомб. В 1944-м поступила в Кимрское медицинское училище на специальность фельдшер-акушер. Оказывала помощь раненым.

После войны 21 год проработала заведующей Калистовским фельдшерско-медицинским пунктом, затем ещё 27 лет трудилась медсестрой и акушеркой в Дмитрогорской больнице.

Александра Григорьевна награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», имеет звание «Ударник Коммунистического Труда».