Двух мужчин будут судить за убийство собутыльника в Тверской области

Уголовное дело направлено в суд Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Кашинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении двух мужчин, обвиняемых в преступлениях по ч. 4 ст. 111 УК РФ, п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ.

По версии следствия, 26 января 2023 года в деревне Турынино Кесовогорского муниципального округа двое мужчин избили случайного собутыльника. От полученных травм потерпевший скончался.

Обвиняемых - 18-летнего жителя Кашина и 33-летнего жителя Конаково - задержали и заключили под стражу.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.