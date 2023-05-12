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НовостиПроисшествия12 мая 2023 11:30

Двух мужчин будут судить за убийство собутыльника в Тверской области

Дело направлено в суд
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Уголовное дело направлено в суд

Уголовное дело направлено в суд

Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Кашинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении двух мужчин, обвиняемых в преступлениях по ч. 4 ст. 111 УК РФ, п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ.

По версии следствия, 26 января 2023 года в деревне Турынино Кесовогорского муниципального округа двое мужчин избили случайного собутыльника. От полученных травм потерпевший скончался.

Обвиняемых - 18-летнего жителя Кашина и 33-летнего жителя Конаково - задержали и заключили под стражу.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.