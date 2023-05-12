В Тверской области 12 мая коронавирусом заразились 29 человек

В Тверской области продолжают выявлять больных коронавирусом Фото: ПТО

По данным на 12 мая коронавирусом в регионе заразились 29 человек. Всего с начала пандемии ковидом в регионе переболели 196 103 человека. 191 780 заразившихся излечились от инфекции.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 2 549 004, в том числе за последние сутки – 1167.

2774 человека скончались.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.