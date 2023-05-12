В Тверской области пьяный мужчина угрожал убийством женщине

Подозреваемый задержан и допрошен Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Спировское отделение полиции обратилась 30-летняя женщина и сообщила, что 44-летний знакомый пытался ее душить и угрожал убить.

В беседе с участковым уполномоченным полиции злоумышленник сознался в содеянном. По части 1 статьи 119 УК РФ на него завели уголовное дело.

- По данным Информационного центра регионального УМВД в первом квартале 2023 года было возбуждено 87 уголовных дел по частям 1 и 2 статьи 119 УК РФ. Окончено производство по 72 уголовным делам, из которых передано в суд 50 уголовных дел, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.