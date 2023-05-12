Останки 35 красноармейцев перезахоронили в Бельском округе

Останки бойцов перезахоронили в Бельском округе Фото: Законодательное Собрание Тверской области

Останки 35 красноармейцев с воинскими почестями перезахоронили в селе Демяхи Бельского муниципального округа.

Бойцов обнаружили участники межрегиональной поисковой экспедиции «Бельский плацдарм-2023». В составе экспедиции в этом году принимает участие почти 280 поисковиков из Тверской, Московской и Ярославской областей, большой сводный поисковый отряд из Ямало-Ненецкого автономного округа и Урала.

Поисковиками был обнаружен один «смертный медальон». На вкладыше в медальоне явно видна зеленая полоса - характерный признак того, что красноармеец проходил службу в пограничных войсках. Анкету с данными солдата отправят в лабораторию.

- Весенняя «Вахта Памяти» в Тверской области только началась. Сразу после майских праздников поисковики вернулись на места былых сражений, чтобы продолжать свою миссию по поиску погибших героев. Сегодня на территории региона работают более тысячи поисковиков практически из всех регионов России, - сообщает пресс-служба Законодательного Собрания Тверской области.