В Тверской области из кафе-бара мужчина украл 13 бутылок алкоголя

Мужчину арестовали за кражу алкоголя
Фото: Виктория ТУШКОВА
В полицию о краже заявила жительница Нелидово. Женщина сообщила, что неизвестный разбил стекло в помещении кафе-бара и похитил из заведения семь бутылок водки, две бутылки виски, четыре бутылки вина и коньяк.
Сумма ущерба составила более 3000 рублей.
Полицейские совместно с участковым задержали ранее судимого 40-летнего мужчину. Часть похищенного он успел выпить.
Выяснилось, что ранее он уже совершал кражу из этого кафе.
Подозреваемый заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.