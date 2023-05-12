В Тверской области из кафе-бара мужчина украл 13 бутылок алкоголя

Мужчину арестовали за кражу алкоголя Фото: Виктория ТУШКОВА

В полицию о краже заявила жительница Нелидово. Женщина сообщила, что неизвестный разбил стекло в помещении кафе-бара и похитил из заведения семь бутылок водки, две бутылки виски, четыре бутылки вина и коньяк.

Сумма ущерба составила более 3000 рублей.

Полицейские совместно с участковым задержали ранее судимого 40-летнего мужчину. Часть похищенного он успел выпить.

Выяснилось, что ранее он уже совершал кражу из этого кафе.

Подозреваемый заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.