Трое мужчин обокрали дом москвича в Тверской области

Подозреваемых задержала полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

В дежурную часть Старицкого отделения полиции о краже заявил 66-летний житель Москвы. Мужчина сообщил, что из его дома в деревне Подсосенье похищено имущество на сумму 40 000 рублей: пылесос, УШМ, набор инструментов, мотокультиватор, бак из нержавейки и 20 метров бронированного кабеля.

В ходе розыска были задержаны трое подозреваемых - жители Старицы.

По статье "Кража" на них завели уголовное дело. Часть похищенного имущества изъята и будет возвращена владельцу.