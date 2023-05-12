Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия12 мая 2023 7:21

Трое мужчин обокрали дом москвича в Тверской области

Злоумышленников задержала полиция
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Подозреваемых задержала полиция

Подозреваемых задержала полиция

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В дежурную часть Старицкого отделения полиции о краже заявил 66-летний житель Москвы. Мужчина сообщил, что из его дома в деревне Подсосенье похищено имущество на сумму 40 000 рублей: пылесос, УШМ, набор инструментов, мотокультиватор, бак из нержавейки и 20 метров бронированного кабеля.

В ходе розыска были задержаны трое подозреваемых - жители Старицы.

По статье "Кража" на них завели уголовное дело. Часть похищенного имущества изъята и будет возвращена владельцу.