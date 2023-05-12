В Тверской области обезвредили военные снаряды

В Тверской области обезврежены снаряды Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

11 мая группой специальных (взрывных) работ аварийно-спасательной службы Тверской области в поле в районе деревни Тепляшено Старицкого округа и деревни Паршино Зубцовского округа обезврежены взрывоопасные предметы времён Великой Отечественной войны.

В числе находок: артиллерийский выстрел 37 мм, миномётная мина 82 мм.

ГУ МЧС России по Тверской области напоминает жителям региона, что при обнаружении взрывоопасного предмета, нужно отойти на безопасное расстояние и не предпринимать никаких действий по самостоятельному обезвреживанию, предупредить об опасности окружающих, сообщить о находке в службу спасения по телефону "101" и "112".