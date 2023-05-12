Депутат ГосДумы РФ Владимир Васильев совершил рабочую поездку по Твери

Владимир Васильев побывал в Твери с рабочей поездкой 12 мая. Фото: ТГД

Владимир Васильев побывал в Твери с рабочей поездкой 11 мая. В центре внимания были социальные объекты.

Одним из пунктов поездки стал детский сад №74. Несмотря на то, что садик ведомственный, городские депутаты откликнулись на обращение родителей воспитанников и коллектива сотрудников с просьбой отремонтировать кровлю здания. При поддержке Владимира Васильева и при участии тверских предпринимателей были изысканы внебюджетные средства и крыша полностью перекрыта.

- Изначально смета исчислялась несколькими миллионами, что в условиях сегодняшнего бюджета серьезная сумма. Но нашлись неравнодушные люди, которые отремонтировали крышу за сотни тысяч рублей. Таким образом, проблема оперативно решена – до лучших времен, когда будет возможность произвести более основательные работы. Также сегодня здесь, на территории садика, работает проект #Ямамнет. Опять же, можно ждать капитального ремонта, а можно то, что посильно, сделать самим. Этой технологии уже не первый год, и она, как показывает жизнь, работает. Такие примеры говорят о потенциале нашего общества и делают нас сильнее, - отметил Владимир Васильев.

Также в ходе поездки депутаты побывали на гребной базе на Тверце. В преддверии открытия двух современных гребных баз Твери по инициативе губернатораТверской области Игоря Рудени, при содействии Владимира Васильева столичным профильным учреждением переданы 6 новых высококачественных 20-ти местных лодок класса «Дракон».

Помимо юных спортсменов, именно на таких лодках уже несколько лет занимаются в Твери дети с ограниченными возможностями. В марте этого года комитет по молодежной политике, вопросам культуры и спорта Тверской городской Думы поддержал инициативу спортивного сообщества сделать лодки именными.

По итогам голосования в сети Интернет были выбраны 5 имен - тверских чемпионов мира и Олимпиад по гребле разных лет. Еще одной лодке присвоено имя Героя России, летчика центра боевого применения и переучивания летного состава в Торжке Василия Клещенко, погибшего в ходе специальной военной операции. В настоящее время идет процесс нанесения именных надписей, лодки готовятся к открытию сезона, который стартует в середине мая.