В Твери прошла акция "Не дай себя обмануть"

Сотрудники банков никогда не звонят гражданам с просьбой предоставления своих данных. Фото: Дарья ПУТЕЙКО

В Твери на железнодорожном вокзале прошла акция «Не дай себя обмануть!», её организовали транспортные полицейские.

Сотрудники линейного отдела МВД России на станции Тверь информировали пассажиров и гостей города о наиболее распространённых видах мошенничества, рекомендуя проявлять бдительность и обязательно проверять информацию, поступающую от незнакомых лиц. Особое внимание уделили разговорам с пожилыми людьми, которые являются более доверчивыми и наиболее часто попадают на уловки мошенников.

Полицейские рекомендуют: при звонке на мобильный телефон о попытке оформления на вас кредита, кем бы ни представился собеседник (сотрудником МВД, ФСБ, Следственного комитета, Прокуратуры, банка), необходимо немедленно прекратить разговор и перезвонить самим в названную организацию.