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НовостиОбщество11 мая 2023 15:33

Житель Тверской области съедает более 18 кг фруктов и овощей в месяц

И тратит на это около 13% своего продуктового бюджета
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Витамины!

Витамины!

Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

В Тверьстате подсчитали: в среднем в 2022 году каждый житель Тверской области включал в свой ежемесячный рацион питания более 18 кг фруктов и овощей. А именно - около 13,2 кг овощей и 5,2 кг фруктов. При этом, почти четверть овощей и фруктов приходится на картофель, 47% – на другие овощные и бахчевые культуры, более 28% – на фрукты и ягоды.

Что до финансовой составляющей, то общие расходы на покупку овощей-фруктов составляли 13% от всех расходов на покупку продуктов для домашнего питания.