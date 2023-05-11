Определены победители ежегодного конкурса «Красная книга Тверской области глазами детей»

Все работы талантливы.
Фото: ПТО
В Тверской области определены победители конкурса рисунков «Красная книга Тверской области глазами детей». Этот конкурс проводится в регионе с 2010 года. В этом году юным художникам-натуралистам предложили нарисовать зверей и птиц редких видов.
На конкурс ребята в возрасте от 5 до 14 лет прислали 611 работ. Финалистов определили 14 апреля. Жюри отобрало по пять финалистов в трёх возрастных группах– 5-7 лет, 8-10 лет и 11-14 лет. Победителей же выбирали жители Тверской области - голосованием в группе "Чистый регион". Свои голоса за понравившиеся работы отдали 6313 респондентов.
Победителями конкурса «Красная книга Тверской области глазами детей» в 2023 году стали:
Направление «Животные»
Возрастная категория 5-7 лет
1. Виктория Бурова, г. Тверь
2. Иван Иванов, г. Тверь
3. Ульяна Чернова, г. Тверь
Возрастная категория 8-10 лет
1. Анастасия Быстрова, г. Тверь
2. Дмитрий Никифоров, Вышневолоцкий городской округ
3. Милана Богданова, Бологовский район
Возрастная категория 11-14 лет
1. Милана Марочкина, Вышневолоцкий городской округ
2. Кирилл Гученко (место жительства уточняется)
3. Полина Разыграева, Вышневолоцкий городской округ
Направление «Птицы»
Возрастная категория 5-7 лет
1. София Долбнева, г. Тверь
2. Анастасия Бекренева, Торжокский район
3. Софья Веселова, Зубцовский муниципальный округ
Возрастная категория 8-10 лет
1. Алиса Цветкова, Вышневолоцкий городской округ
2. София Мишина, Вышневолоцкий городской округ
3. Мария Воскресенская, г. Тверь
Возрастная категория 11-14 лет
1. Марина Володина, г. Тверь
2. Сергей Мишин, п. Солнечный
3. Константин Горбань, Вышневолоцкий городской округ