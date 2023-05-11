Определены победители ежегодного конкурса «Красная книга Тверской области глазами детей»

Все работы талантливы. Фото: ПТО

В Тверской области определены победители конкурса рисунков «Красная книга Тверской области глазами детей». Этот конкурс проводится в регионе с 2010 года. В этом году юным художникам-натуралистам предложили нарисовать зверей и птиц редких видов.

На конкурс ребята в возрасте от 5 до 14 лет прислали 611 работ. Финалистов определили 14 апреля. Жюри отобрало по пять финалистов в трёх возрастных группах– 5-7 лет, 8-10 лет и 11-14 лет. Победителей же выбирали жители Тверской области - голосованием в группе "Чистый регион". Свои голоса за понравившиеся работы отдали 6313 респондентов.

Победителями конкурса «Красная книга Тверской области глазами детей» в 2023 году стали:

Направление «Животные»

Возрастная категория 5-7 лет

1. Виктория Бурова, г. Тверь

2. Иван Иванов, г. Тверь

3. Ульяна Чернова, г. Тверь

Возрастная категория 8-10 лет

1. Анастасия Быстрова, г. Тверь

2. Дмитрий Никифоров, Вышневолоцкий городской округ

3. Милана Богданова, Бологовский район

Возрастная категория 11-14 лет

1. Милана Марочкина, Вышневолоцкий городской округ

2. Кирилл Гученко (место жительства уточняется)

3. Полина Разыграева, Вышневолоцкий городской округ

Направление «Птицы»

Возрастная категория 5-7 лет

1. София Долбнева, г. Тверь

2. Анастасия Бекренева, Торжокский район

3. Софья Веселова, Зубцовский муниципальный округ

Возрастная категория 8-10 лет

1. Алиса Цветкова, Вышневолоцкий городской округ

2. София Мишина, Вышневолоцкий городской округ

3. Мария Воскресенская, г. Тверь

Возрастная категория 11-14 лет

1. Марина Володина, г. Тверь

2. Сергей Мишин, п. Солнечный

3. Константин Горбань, Вышневолоцкий городской округ