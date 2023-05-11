В Твери полицейские задержали 18-летнего наркозакладчика

Житель Владимира делал в Твери наркозакладки Фото: УМВД России по Тверской области

Сотрудниками регионального Управления наркоконтроля при силовой поддержке ОСН «Гром» задержан ранее судимый 18-летний житель Владимира. По информации наркополицейских молодой человек прибыл в регион, чтобы распространить наркотические вещества.

У него обнаружены и изъяты 35 небольших полимерных свёртков и один крупный свёрток, а также 9 полимерных пакетиков с неизвестным веществом внутри, три банковские карты, мобильные телефоны и электронные весы.

Несколько тайников задержанный успел сделать до задержания.

По ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст.228.1 УК РФ фигуранту до 20 лет.

В настоящее время подозреваемому избрана мера уголовного дела грозит до 20 лет лишения свободы. Он заключен под стражу. Расследование продолжается.