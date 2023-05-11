Мужчина и женщина украли у знакомой полмиллиона рублей в Тверской области

Женщина лишилась 476 000 рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В полицию обратилась 36-летняя жительница Конаковского района и заявила о краже 476 тысяч рублей.

Полицейские установили, что в день происшествия потерпевшая пришла в гости к знакомым и отдала деньги хозяйке квартиры на хранение. Через несколько дней выяснилось, что вся сумма украдена.

Подозреваемыми оказались мужчина 1987 года рождения и женщина 1985 года рождения. Из всей суммы у них осталось только 74 тысячи рублей, остальное они потратили.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.