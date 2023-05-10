В Кимрском округе спасатели потушили горящую лесную подстилку

В Тверской области произошел лесной пожар Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Сообщение о возгорании лесной подстилки в районе деревни Клетино Кимрского округа поступило в ГУ МЧС России по Тверской области 10 мая.

На место убыли: отделение ПСЧ-11, отдельные группы Кимрского ПСГ, администрации, представители лесничества.

- Угрозы населённым пунктам нет. В 17:38 объявлена локализация, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.

Спасатели напоминают, что в период с 11 по 15 мая в отдельных районах Тверской области сохранится высокая пожарная опасность.