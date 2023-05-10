За выходные в Тверской области остановлено 103 пьяных водителя

В Тверской области остановили 103 пьяных водителя Фото: УГИБДД России по Тверской области

Госавтоинспекция Тверской области подвела итоги рейда "Контроль трезвости", который проходил с 5 по 9 мая. За время проверок инспекторами ГИБДД остановлено 103 водителя с признаками опьянения, 14 из них - в Твери.

В отношении всех нарушителей составлены необходимые материалы.

Госавтоинспекция призывает граждан своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Звоните по телефонам полиции: 02, 102 или 112.