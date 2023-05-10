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НовостиОбщество10 мая 2023 7:05

В Твери потеплеет до +22 градусов

В регионе сохраняется пожарная опасность
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Твери потеплеет до +22 градусов

В Твери потеплеет до +22 градусов

Фото: Ольга ТРОФИМОВА

В Твери к выходным потеплеет до +22 градусов. Вся короткая рабочая неделя тоже будет теплой.

В среду днем воздух прогреется до +19 градусов, в четверг - до +20. Ночью +1... +6.

12-14 мая синоптики Тверского гидрометцентра прогнозируют +17... +22 градуса. Ночью +3... +8. Переменная облачность, без осадков. В субботу возможно усиление ветра до 9-10 м/с.

В районах области сохраняется высокая пожарная опасность. Будьте осторожны, соблюдайте правила безопасности.