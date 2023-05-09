Ветеран Великой Отечественной войны 99-летний Спартак Сычев из Твери встретил День Победы на параде в Кремле

Спартак Сычев на трибуне для почетных гостей на Красной площади во время парада. Фото: 1tv.ru

9 мая в Москве проходят масштабные торжества в честь Дня Победы. В числе почетных гостей на трибуне на Красной площади парад смотрел ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Твери 99-летний Спартак Андреевич Сычев. Ветеран во время парада сидел рядом с Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым.

Как стало известно «КП»-Тверь», на парад в столицу в этом году приглашены не только Спартак Андреевич, отметим, он посещал парад на главной площади страны не раз, но и ещё трое ветеранов Великой Отечественной войны.

Спартак Андреевич Сычёв воевал на Западном и Калининском фронтах, участвовал в Ржевской и Курской битвах, в освобождении Курска, Киева и Праги, в боях при форсировании Днепра и взятии Берлина. Спартак Андреевич награжден орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени, двумя орденами Красной Звезды, двумя медалями «За боевые заслуги», имеет более 20 других наград. Удостоен звания почетного гражданина Твери.

30 июня 2020 Спартак Андреевич стал почетным гостем на церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату. В июле 2020 года Президент РФ Владимир Путин наградил Спартака Сычёва и ещё четверых ветеранов из Тверской области Орденами Почета.