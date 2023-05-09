Президент России Владимир Путин поздравил с Днём Победы жителей Тверской области

Владимир Путин поздравил жителей Тверской области с Днём Победы. Фото: kremlin.ru/Сергей Савостьянов/ТАСС

Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей Тверской области и губернатора Игоря Руденю с 78-летием Великой Победы. Глава государства отметил необходимость хранить память о подвиге, совершённом советским народом.

«9 мая 1945 года навеки останется в истории как триумф сплочённости, духовной мощи нашего народа, торжества мира, добра и справедливости. Наш священный долг – бережно хранить память о великом подвиге отцов, дедов и прадедов, честно служить Отечеству. Сегодня достойные наследники ратных, патриотических традиций поколения победителей в боях отважно и мужественно защищают Россию», – говорится в поздравлении Владимира Путина.

С Днём Победы главу и жителей региона поздравил также Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

«Бессмертный подвиг героев живет в сердце каждого из нас. Передается из поколения в поколение. И сегодня является нравственным ориентиром, объединяет, помогает бороться с серьезными вызовами, решать масштабные задачи, защищать Родину и побеждать», – отметил Михаил Мишустин.

Свои поздравления с Днём Победы в адрес жителей Тверской области также направили руководитель Администрации Президента РФ Антон Вайно, председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин, заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев, депутаты Госдумы РФ, члены Совета Федерации, руководители органов власти и ведомств, главы субъектов РФ, муниципальных образований Тверской области, представители общественных организаций и деловых кругов.