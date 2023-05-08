В Твери вдоль дороги гуляет утиное семейство

Утиное семейство на прогулке в Твери. Фото: VK/ “Подслушано в Мамулино»

8 мая, в Твери, на улице Георгиевской микрорайона Мамулино, на прогулку вышло утиное семейство. В группе ВК "Подслушано в Мамулино" опубликовано видео этого утиного променада. Мама-утка вела крохотных птенцов вдоль дороги, не опасаясь людей и машин.

«Шла в сторону поликлиники, видимо, на плановый осмотр», - пишет автор поста.

Тверичане такое милое видео поддерживают лайками и позитивными комментариями. Правда, есть такие, кто предлагает пустить уток на суп. Но им тут же возражают оппоненты:

«Утки наши, своих на суп на отдадим».