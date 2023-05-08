9 мая в Тверской области потеплеет до +15

В Тверском регионе наконец-то потеплеет. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

9 мая в Тверскую область придет потепление. Об этом сообщает Гидрометцентр региона.

Ночь с 8 на 9 мая будет холодная, местами до -5. Но уже днём, во время Парада, а он начнётся в Твери в 12.00, разогреет до +15.

Осадков не ожидается, будет переменная облачность и слабый ветер. Атмосферное давление высокое: до 760 мм рт.ст. Холодный фронт отступит из региона в начале следующей недели, а уже к пятнице столбики термометров покажут до +22.