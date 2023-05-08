У постояльцев Центра спасения медвежат-сирот в Тверской области прошел “банный день”

Мишка после «бани». Фото: VK/ Центр спасения медвежат-сирот в Тверской области

У маленьких медвежат-постояльцев Центра Пажетновых в Тверской области прошел очередной «банный день». Мишки мыться не очень любят, оттого вырываются и ворчат. Ну а биологи, соответственно, стараются все промывочные процедуры провести качественно.

Баня мишек и их баньщиков сильно выматывает - столько сил и энергии уходит. На страничке в соцсети специалисты Центра подробно рассказали о том, как проходит «банный день» косолапых.

А так же пояснили, почему у биологов во время купания медвежат такие суровые лица.

«Отвечаем: наши лица скорее сосредоточенные, нежели суровые. Ведь нам надо все сделать максимально быстро и четко. К тому же немаловажно быть всегда начеку – непослушный медвежий детеныш может вырваться и нахлебаться воды, либо очень ловко вывернуться из рук чтобы сбежать. Да и на самом деле – попробуй удержи этого сорванца!

Это с виду эти меховые человечки такие милые и плюшевые. На самом деле уже с двухмесячного возраста они могут очень ощутимо выразить свое несогласие с чем-либо посредством своих зубов и когтей! Несмотря на то, что они такие еще маленькие, нельзя забывать – это детеныши крупнейшего лесного хищника, обладающие недюжинной силой даже и в таком возрасте!» - сообщают биологи.

Во время купания медвежата громко ворчат, понятное дело, недовольны.

«Просто такими громкими голосами она дают понять, что им не нравится, что после купания их посадили в боксы, а не вернули в игровую комнату. Но это лишь временная мера, т.к. нам обязательно надо навести порядок в игровой: убрать сено, заменить опилки, почистить пол, выстелить свежее сено, и уже после этого в ближайшее время медвежата будут возвращены обратно в просторную игровую комнату», - рассказывают в Центре.

И да – конечно же, всех медвежат в одной и той же воде не моют, безусловно, ее меняют и каждый раз добавляют травяной сбор для купания малышей.

Напомним, в Центре сейчас воспитывают десять маленьких мишек, оставшихся без родителей. Везут их в глухую деревню в Верхневолжье из разных областей России. Ведь здесь ещё с советских времён по уникальной методике, разработанной выдающимся русским биологом «медвежьим папой» Валентином Пажетновым, мишек спасают, выращивают и адаптируют к жизни в дикой природе.

Мишек моют в большом корыте. VK/ Центр спасения медвежат-сирот