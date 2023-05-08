В Твери прошла генеральная репетиция парада

Перед началом генеральной репетиции. Фото: Виктория ТУШКОВА

В Твери идёт подготовка к торжественным мероприятиям, посвящённые 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Вечером 7 мая на Советской прошла генеральная репетиция парада.

В репетиции приняли участие личный состав войсковых подразделений Тверского гарнизона, курсанты и слушатели военных образовательных учреждений, суворовцы, юнармейцы, учащиеся кадетских классов школ города Твери, военная техника.

На площади Святого благоверного князя Михаила Тверского сейчас ведётся монтаж сцены и мест для почётных гостей праздника. Участники парада 9 мая в 12.00 пройдут по Советской со стороны Тверского проспекта в направлении Смоленского переулка.

Вход жителей и гостей региона, желающих посмотреть парад, через металлодетекторы с обязательным досмотром.

«К проносу на мероприятия запрещены: огнестрельное и холодное оружие, колющие или режущие предметы, пиротехника, огнеопасные, ядовитые, наркотические, психотропные, токсические вещества, алкогольные напитки, продукция в стеклянной и металлической таре, крупногабаритные свёртки, сумки, чемоданы», - сообщают городские власти.

Монтаж главной сцены. Фото: Виктория ТУШКОВА

На Советской. Фото: Виктория ТУШКОВА

Перед началом репетиции Парада. Фото: Виктория ТУШКОВА