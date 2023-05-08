В Твери прошла генеральная репетиция парада

Перед началом генеральной репетиции.
Фото: Виктория ТУШКОВА
В Твери идёт подготовка к торжественным мероприятиям, посвящённые 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Вечером 7 мая на Советской прошла генеральная репетиция парада.
В репетиции приняли участие личный состав войсковых подразделений Тверского гарнизона, курсанты и слушатели военных образовательных учреждений, суворовцы, юнармейцы, учащиеся кадетских классов школ города Твери, военная техника.
На площади Святого благоверного князя Михаила Тверского сейчас ведётся монтаж сцены и мест для почётных гостей праздника. Участники парада 9 мая в 12.00 пройдут по Советской со стороны Тверского проспекта в направлении Смоленского переулка.
Вход жителей и гостей региона, желающих посмотреть парад, через металлодетекторы с обязательным досмотром.
«К проносу на мероприятия запрещены: огнестрельное и холодное оружие, колющие или режущие предметы, пиротехника, огнеопасные, ядовитые, наркотические, психотропные, токсические вещества, алкогольные напитки, продукция в стеклянной и металлической таре, крупногабаритные свёртки, сумки, чемоданы», - сообщают городские власти.
Монтаж главной сцены.
Фото: Виктория ТУШКОВА
На Советской.
Фото: Виктория ТУШКОВА
Перед началом репетиции Парада.
Фото: Виктория ТУШКОВА
Начало репетиции Парада.
Фото: Виктория ТУШКОВА