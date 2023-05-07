В санитарном вагоне.
Фото: ПТО
На вокзал Твери прибыл «Поезд Победы» - уникальная передвижная историко-художественная экспозиция с полным погружением в действо. Возрастное ограничение 6+.
Все билеты на «Поезд Победы» были зарезервированы в течение часа после старта регистрации. Ожидается, что за три дня работы выставки в Твери её посетят 3250 человек.
«Поезд Победы», это семь вагонов, каждый из которых посвящен определённому этапу нашей истории: мирное время и последние часы перед войной, поезд на фронт, концлагерь, санитарный вагон, банно-прачечные поезда и блокада, штабной вагон и бронепоезд, Победа и возвращение домой.
С 2020 года, когда был запущен «Поезд Победы», экспозиция не единожды посещала станции Тверской области.
Следующие на пути: Ржев — 10 и 11 мая, Бологое 12 и 13 мая.
Посещение бесплатное. Подробнее о регистрации читайте на сайте проекта.
«Память о Великой Победе, о мужестве нашего народа, его решающей роли в разгроме нацизма всегда будет жить в каждом новом поколении граждан России», – приводит слова Игоря Рудени пресс-служба Правительства Тверской области, комментируя прибытие «Поезда Победы».