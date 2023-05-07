На берегу Волги открылся исторический фестиваль «Тверская застава»

Битва на мечах. Фото: vk.com/tverzastava

Сегодня, 7 мая, в Твери открылся исторический фестиваль «Тверская застава». Вход для всех желающих свободный.

Начинается фестиваль в 11:00 московского времени. Завершится работа этого дня в 18:30.

Завтра, 8 мая, фестиваль продолжит свою работу.

Место проведения фестиваля — посёлок Власьево (остановка посёлок Химинститута).

На фестивале можно посмотреть бои на мечах и послушать музыку. Кроме этого можно посетить площадки: «Лагерь русских воинов», «Немецкую слободу», «Юрту» и посетить мастер-класс по изготовлению свечей.

Погода, хоть и прохладная, не выше 8 градусов тепла, осадков не обещает.

На афише организаторы не обозначили возрастной ценз, поэтому, исходя из программы, мы маркируем его 16+.