Снаряды из Германии обнаружены в Калининском районе Тверской области

Немецкие орудия и боеприпасы можно увидеть в музее Калининского фронта под Тверью. Фото: Александр ЖМУЛИН

В деревне Ферязкино Калининского района обнаружены два взрывоопасных предмета. Произошло это 6 мая.

Кем и как были обнаружены 81 мм мина от немецкого миномёта, и, опять же немецкий 75 мм снаряд от противотанкового орудия «7,5 cm Panzerjägerkanone 40» - не сообщается.

По всей видимости, боеприпасы пролежали в земле более 82 лет, с 1941 года, когда здесь проходили ожесточённые бои.

Обезвреживанием боеприпасов занималась группа специальных (взрывных) работ аварийно-спасательной службы ГУ МЧС России по Тверской области.

Символично, что произошло это накануне Дня Великой Победы.