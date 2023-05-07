Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПобеда7 мая 2023 5:52

Снаряды из Германии обнаружены в Калининском районе Тверской области

Их обезвредили специалисты аварийно-спасательной службы МЧС
Олег ХАДАЕВ
Немецкие орудия и боеприпасы можно увидеть в музее Калининского фронта под Тверью.

Немецкие орудия и боеприпасы можно увидеть в музее Калининского фронта под Тверью.

Фото: Александр ЖМУЛИН

В деревне Ферязкино Калининского района обнаружены два взрывоопасных предмета. Произошло это 6 мая.

Кем и как были обнаружены 81 мм мина от немецкого миномёта, и, опять же немецкий 75 мм снаряд от противотанкового орудия «7,5 cm Panzerjägerkanone 40» - не сообщается.

По всей видимости, боеприпасы пролежали в земле более 82 лет, с 1941 года, когда здесь проходили ожесточённые бои.

Обезвреживанием боеприпасов занималась группа специальных (взрывных) работ аварийно-спасательной службы ГУ МЧС России по Тверской области.

Символично, что произошло это накануне Дня Великой Победы.