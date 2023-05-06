В Тверской области юноша ударил полицейского

По ходатайству следователя межрайонного следственного отдела в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Фото: СУ СК России по Тверской области

Межрайонным следственным отделом СУ СК России в регионе предъявлено обвинение 18-летнему гражданину. По версии следствия, он 29 апреля в Кашине ударил полицейского.

Как сообщили в СУ СК России по Тверской области, молодой человек ударил кулаком по лицу. заместителя начальника отдела полиции, не согласившись с требованиями о прекращении мелкого хулиганства.

В настоящее время проводится комплекс следственных и процессуальных действий. Расследование продолжается.