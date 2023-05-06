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НовостиОбщество6 мая 2023 11:34

В Тверской области юноша ударил полицейского

Молодому человеку предъявлено обвинение
Александр ЖМУЛИН
Александр ЖМУЛИН
По ходатайству следователя межрайонного следственного отдела в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Фото: СУ СК России по Тверской области

По ходатайству следователя межрайонного следственного отдела в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Фото: СУ СК России по Тверской области

Межрайонным следственным отделом СУ СК России в регионе предъявлено обвинение 18-летнему гражданину. По версии следствия, он 29 апреля в Кашине ударил полицейского.

Как сообщили в СУ СК России по Тверской области, молодой человек ударил кулаком по лицу. заместителя начальника отдела полиции, не согласившись с требованиями о прекращении мелкого хулиганства.

В настоящее время проводится комплекс следственных и процессуальных действий. Расследование продолжается.