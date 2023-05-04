В Твери заработал новый автобусный маршрут №33к Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Твери заработал новый маршрут №33к "Транспорта Верхневолжья". Он будет возить пассажиров от железнодорожного вокзала до крупных производственных предприятий в "Южном".

Время отправления и прибытия скоординировано с расписанием электропоездов. Утренние и вечерние рейсы подстроены под график смен предприятий.

На маршруте работают три автобуса среднего класса. Днем автобусы будут ходить с интервалом один час и совершать 16 рейсов в сутки.

Автобусы курсируют:

- от железнодорожного вокзала к утренним сменам: в 6:20, 6:27, 6:35;

- от железнодорожного вокзала в течение дня: в 7:10, 8:25, 9:25, 10:25, 11:25, 12:25, 14:25, 15:25, 16:25, 19:10;

- от железнодорожного вокзала к вечерним сменам: в 18:08, 18:15, 18:25.

Рейсы до железнодорожного вокзала: 7:15, 7:22, 7:30, 8:45, 9:45, 10:45, 11:45, 12:45, 14:45, 15:45, 16:45, 19:15, 19:22, 19:30.