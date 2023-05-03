В Тверской области на опоре ЛЭП обнаружен подозрительный предмет, сообщили Телеграм-каналы

На месте, по информации ТГ-каналов, работают сапёры. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Предмет, похожий на взрывное устройство, был обнаружен 3 мая на опоре ЛЭП в Тверской области недалеко от села Микшино, что в Лихославльском районе. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил Teлеграм-канал "Baza" и несколько других Телеграм-каналов.

Предмет находился на опоре ЛЭП на высоте около трех метров над землей. По внешнему виду напоминал коробку с экраном и проводами. Сообщается, что на место были вызваны саперы.

Силовые ведомства, впрочем, никак не комментируют данную информацию.