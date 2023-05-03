В Твери на период подготовки к Параду Победы меняются маршруты 11 автобусов

В Твери изменены маршруты 11 автобусов Фото: Ольга ТРОФИМОВА

В Твери в связи с подготовкой к Параду Победы 9 мая в городе будет перекрыт участок улицы Новоторжской от Студенческого переулка до площади Святого Благоверного Князя Михаила Тверского.

В связи с ограничениями с 6:00 4 мая до 23:00 10 мая изменена схема движения маршрутов автобусов №12, №33, №106, №233, №51, №55, №44, №43, №41, №31, №45.

Как сообщает "Транспорт Верхневолжья", общественный транспорт поедет по улице Советской, согласно схеме.

Уточняйте расписание и остановки при планировании поездок по городу.