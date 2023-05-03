Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 мая 2023 12:39

На территории 11 муниципалитетов Тверской области введен особый противопожарный режим

Ограничений на посещение лесов нет
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Тверской области действует противопожарный режим

В Тверской области действует противопожарный режим

Фото: Ольга ТРОФИМОВА

По данным Министерства лесного комплекса Тверской области на 2 мая, на территории лесного фонда Верхневолжья не зафиксировано действующих лесных пожаров.

С начала пожароопасного сезона ликвидирован один лесной пожар в Калининском районе площадью 0,05 га. Пожар потушен в день обнаружения.

- На территории 11 муниципальных образований региона введен особый противопожарный режим: Бежецкий, Бологовский, Жарковский, Зубцовский, Калининский, Калязинский, Кимрский, Конаковский, Осташковский, Пеновский, Торжокский, - сообщает пресс-служба ведомства.

Введен запрет на разжигание костров, сжигание мусора и сухой травы, порубочных остатков в лесах (запрет на открытый огонь).

Ограничений на посещение лесов для жителей и гостей в Тверской области нет.

Карта пожарной обстановки в районах Графика: минлес Тверской области

Карта пожарной обстановки в районах Графика: минлес Тверской области