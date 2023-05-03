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НовостиПроисшествия3 мая 2023 9:53

В Твери полицейские задержали 20-летнего автовора

Молодой человек похищал ценное имущество из салонов машин
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Подозреваемый в краже дал признательные показания в полиции

Подозреваемый в краже дал признательные показания в полиции

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В дежурную часть Московского отдела полиции поступили несколько жалоб от жителей Твери. Потерпевшие сообщали, что их машины, припаркованные во дворах, вскрыл неизвестный и похитил ценные вещи.

Добычей злоумышленника стали аккумуляторные батареи, автомагнитолы и сабвуферы, инструменты.

Полицейские обошли окрестные дома, опросили свидетелей и в ходе розыска установили личность и местонахождение подозреваемого в краже. 20-летнего жителя Старицы задержали по подозрению в совершении не менее пяти краж.

Похищенные вещи он успел продать. По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.