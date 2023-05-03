Руководитель следственного управления СКР по Тверской области Альберт Кизимов проведет прием предпринимателей

В следственном управлении состоится прием предпринимателей Фото: СУ СК РФ по Тверской области

19 мая руководитель следственного управления СК России по Тверской области генерал-майор юстиции Альберт Кизимов совместно с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Тверской области Антоном Стамплевским проведут прием предпринимателей.

Мероприятие состоится в здании следственного управления по адресу: г. Тверь, ул. Вагжанова, д.15 с 11:00 по 12:00.

Предварительная запись по телефонам следственного управления: 8 (4822) 65-63-31, 65-62-36, либо аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тверской области по телефону: 8 (4822) 32-35-39 или по электронному адресу tver@ombudsmanbiz.ru.