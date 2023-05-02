В Рамешковском округе Тверской области обезвредили военный снаряд

В Рамешклвском округе обезвредили военный снаряд Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

1 мая группой специальных (взрывных) работ аварийно-спасательной службы Тверской области обезврежен артиллерий снаряд времён Великой Отечественной войны. Трофей обнаружили в районе села Медведиха Рамешковского округа.

ГУ МЧС России по Тверской области напоминает жителям региона, что при обнаружении взрывоопасного предмета, нужно отойти на безопасное расстояние и не предпринимать никаких действий по самостоятельному обезвреживанию, предупредить об опасности окружающих, сообщить о находке в службу спасения по телефону "101" и "112".