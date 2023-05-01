В Осташкове похоронят погибшего в зоне СВО военнослужащего Виталия Егорова

Виталий Егоров имеет правительственные награды, в том числе отмечен Орденом мужества. Фото: Редакция «Селигер» (Осташков)

2 мая в Осташкове Тверской области пройдут похороны участника СВО Виталия Егорова. «Виталий Егоров имеет правительственные награды, в том числе отмечен Орденом мужества. Служил по контракту с 2014 года», - сообщает районное издание «Селигер».

В 13 часов состоится отпевание в монастыре Нило-Столобенской пустыни. В 14.00 митинг на старом кладбище Осташкова и захоронение с воинскими почестями.

Для тех, кто пожелает принять участие в траурных мероприятиях, будет организован автобус в Нило-Столобенскую пустынь, потом на кладбище. Автобус отправляется в 11.30 от памятника Ленина (Осташков, пер. Восточный).