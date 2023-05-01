В Торжке Тверской области состоится фестиваль ретромототехники "Борода"

Новый экспонат. Фото: vk.com/bikepost_torhzok

В Торжке Тверской области 3 июня состоится фестиваль ретротехники "Борода". Там будет представлена экспозиция ретро-мотоциклов.

Первый фестиваль "Борода" прошёл в Торжке в 2021 году. Тогда это мероприятие знаменовало открытие самого большого музея ретро-мотоциклов в Тверской области, экспозицию для которого энтузиасты собирали в течение многих лет. Располагается музей на базе торжокского отделения мотоклуба “Ночные Волки”.

В этом сезоне в коллекции музея пополнение, сообщает группа "Байк-пост Торжок". Экспозиция пополнилась мотороллером Т-200 - первым советским мотороллером с двигателем объёмом 200 кубических сантиметров и электрическим динамо-стартёром. Такие мотороллеры тульские мастера выпускали с 1957 по 1961 годы.