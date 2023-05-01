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НовостиОбщество1 мая 2023 9:20

Свыше 50 артистов исполнили ораторию о войне на Ржевском мемориале в Тверской области

Это проект московского Музея Победы
Александр ЖМУЛИН
Александр ЖМУЛИН
На Ржевском мемориале прозвучала речевая оратория «Покуда сердца стучат…». Фото: Музей Победы

На Ржевском мемориале прозвучала речевая оратория «Покуда сердца стучат…». Фото: Музей Победы

30 апреля у подножия памятника Советскому солдату на Ржевском мемориале прозвучала речевая оратория «Покуда сердца стучат…». В преддверии Дня Победы там выступил хор, состоящий из более 50 артистов из различных регионов.

Как сообщила пресс-служба Музея Победы на Поклонной горе в Москве, эта оратория- спектакль посвящена тем, кто отдал жизнь за Родину".

В основу постановки легла поэма «Реквием» поэта Роберта Рождественского. Это произведение о Великой Отечественной войне.

Оратория состоит из восьми частей. Слова Рождественского в исполнении артистов звучат то плачем, то гимном, то речевкой, то молитвой...