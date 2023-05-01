Председатель парламента Тверской области поздравил жителей региона С Днём Весны и Труда

Председатель Заксобрания Тверской области Сергей Голубев. Фото: ЗСТО

От имени депутатов Законодательного Собрания председатель парламента Сергей Голубев поздравил жителей региона с Днем Весны и Труда. В поправлении от его имени, в частности, говорится:

«Первомай объединяет многие поколения, славит красоту и величие человеческого труда, символизирует нашу сплочённость, солидарность и уважение друг к другу. Он дорог каждому, кто любит своё дело и своим трудом вносит вклад в развитие нашей великой Родины - России.

В этот праздничный день слова особой благодарности - ветеранам труда, людям старшего поколения. Пусть эти весенние дни дадут новый заряд бодрости и оптимизма, станут началом позитивных перемен!

Дорогие земляки! Хочу поблагодарить вас за самоотверженный труд, ответственность и профессионализм. В этот праздничный день желаю всем крепкого здоровья, семейного благополучия, дальнейших успехов на благо родного края и страны!»