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НовостиОбщество1 мая 2023 8:03

За сутки в Тверской области произошли 24 пожара

Палов травы при этом было сравнительно не много
Александр ЖМУЛИН
Александр ЖМУЛИН
Пожарные за сутки больше 20 раз выезжали на тушение пожаров.

Пожарные за сутки больше 20 раз выезжали на тушение пожаров.

Фото: Анастасия Осипова

Главное управление МЧС России по Тверской области сообщило, что за прошедшие сутки в регионе произошло 24 техногенных пожара, а также один - природный.

В ведомстве уточнили, что среди так называемых техногенных пожаров девять раз пришлось тушить возгорание мусора, а также шесть раз - сухой травы.

При этом сотрудниками МЧС приняты меры по ликвидации пожаров в домах в Луговом пееулке в Бологове, на улице Телешева в Ржеве, в деревне Тарасовское в Бежецком округе, в поселке Белый городок в Кимрском округе, деревне Успенское в Ржевском округе, деревне Коломно Вышневолоцкого округа, в деревне Ананьино под Осташковым, в СНТ «Машиностроиль» в Зубцове; в Городище Конаковского района.

Информации о том, что кто-то пострадал в результате пожаров, не поступало.