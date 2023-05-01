За сутки в Тверской области произошли 24 пожара

Пожарные за сутки больше 20 раз выезжали на тушение пожаров. Фото: Анастасия Осипова

Главное управление МЧС России по Тверской области сообщило, что за прошедшие сутки в регионе произошло 24 техногенных пожара, а также один - природный.

В ведомстве уточнили, что среди так называемых техногенных пожаров девять раз пришлось тушить возгорание мусора, а также шесть раз - сухой травы.

При этом сотрудниками МЧС приняты меры по ликвидации пожаров в домах в Луговом пееулке в Бологове, на улице Телешева в Ржеве, в деревне Тарасовское в Бежецком округе, в поселке Белый городок в Кимрском округе, деревне Успенское в Ржевском округе, деревне Коломно Вышневолоцкого округа, в деревне Ананьино под Осташковым, в СНТ «Машиностроиль» в Зубцове; в Городище Конаковского района.

Информации о том, что кто-то пострадал в результате пожаров, не поступало.